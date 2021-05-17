Скрізь грози і до +29 градусів: чого очікувати від погоди в Україні 17 травня (карта)

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в перший день тижня – прогноз синоптиків

REUTERS/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У понеділок, 17 травня, по всій Україні пройдуть дощі з грозами. Найбільше литиме на півдні та в центрі країни.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у всіх областях буде хмарно, вітер 7-12 м/с.

Температура повітря на заході і в центрі країни очікується 18-22 градуси тепла, на півночі – 19-28 градусів, на півдні – 20-24. Найтепліше буде на сході країни, там стовпчик термометра підніметься до 24-29 градусів.

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У столиці цього дня також буде дощ і гроза, температура 19-21 градус.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, в Україні оголосили штормове попередження, також оголошено жовтий рівень небезпеки.

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