Жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили українців про негоду

17 травня погода погіршиться в південних і центральних областях, у Києві та області прогнозують грози

/ Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

У понеділок, 17 травня, в Україні прогнозують штормове попередження, оголошений жовтий рівень небезпеки.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

17 травня погода погіршиться в південних і центральних областях. Днем можливі град і шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

У Києві та Київській області синоптики прогнозують грози і попередили про можливий шторм.

Раніше відомий народний синоптик Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку. За його словами, погода на початку червня буде тепла, у першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою.

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Також нагадаємо, раніше "Сьогодні" розібралися, як весняна негода вплинула на майбутній урожай ягід і картоплі.