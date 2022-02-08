Украину накроет мокрый снег – в каких областях ждать непогоду

В Украине будет плюсовая температура, но снежно. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 9 февраля, будет преимущественно теплой. В некоторых областях синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщают "Факты".

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9 февраля в западных областях ночью ожидается мокрый снег, но днем будет практически без осадков – только в Закарпатской области прогнозируется снег и мокрый снег.

Температура воздуха днем составит до 5 градусов тепла.

В северных областях прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3 градусов.

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В Винницкой и Черкасской областях ожидается снег и мокрый снег, а температура воздуха днем составит +2…+4 градуса.

В Луганской области мокрый снег будет идти весь день. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.

Теплее всего 9 февраля будет на юге – температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов.

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Погода в Украине 9 февраля. Карта

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