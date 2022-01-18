Украину накроет новая волна COVID-19: чего ждать и готовы ли медики

Медики готовятся к вспышке "Омикрона" / Фото: Коллаж: Сегодня

Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", – говорится в сообщении.

Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:

использование защитных масок;

соблюдение дистанции;

регулярное мытье рук;

вакцинация от COVID19.

"Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки", - добавили медики.

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Вспышка "Омикрона"

В Украине уже распространяется новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Прогнозируют, что вспышка заболевания может спровоцировать локдаун уже в январе.

Минздрав опубликовал все данные, известные о новом штамме "Омикрон" по предварительным результатам научных исследований.

"Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашней среде по сравнению с "Дельтой".

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Также исследования выявили следующие особенности нового штамма:

Имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток.

Происходит "сдвиг" заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу . Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8 года.

. Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8 года. Увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, к которой приводит "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Госпитализация:

данные указывают на понижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом "Дельта" случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице;

риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" является меньшим, чем для "Дельты";

лишь 0,6% больных Omicron были госпитализированы по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

Но данные о госпитализациях не окончательны, ведь во многих странах все еще нет достаточных ресурсов, чтобы диагностировать новый штамм. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей.

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