Украину накроют магнитные бури: как и на кого они повлияют

Магнитные бури накроют Украину на выходные. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украину надвигаются магнитные бури. К ним стоит быть готовыми уже в эти выходные, 5 и 6 февраля.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
В течение этих дней магнитосфера земли будет возбужденной. Выходные тяжело перенесут метеозавизимые люди.
Как и на кого влияют магнитные бури
В той или иной степени большинство людей метеозависимы. Степень выраженности и характер этой зависимости в большинстве своем являются индивидуальными и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. У людей могут быть следующие симптомы:
- увеличивается склонность к образованию тромбов,
- снижается газообмен организма,
- развивается гипоксия тканей,
- повышается артериальное давление.
В период магнитных бурь увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.
Рекомендации
Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:
- снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;
- принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,
- для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);
- следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляемой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови;
- ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает вследствие скопления большого количества людей;
- отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;
- водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;
- при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.
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