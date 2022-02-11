Украину накроют снегопады! В каких регионах ждать непогоду

В Украине ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода в Украине в субботу, 12 февраля, ожидается с сильными осадками. Во многих регионах синоптики прогнозируют дождь со снегом, но при этом будет теплая температура воздуха.
Об этом сообщает Sinoptik.
12 февраля в Киеве будет пасмурное утро, ясный день и безоблачный вечер. Ночью будет идти сильный дождь со снегом, который к утру должен ослабнуть, а к полудню – и вовсе закончиться. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем – +3.
Погода в Киеве 12 февраля
В Харькове 12 февраля ожидается облачная погода, которая продержится весь день. Сильный снег начнется с самого утра, но ближе к вечеру он должен прекратиться. Ночью и днем столбики термометров опустятся до +1 градуса.
Погода в Харькове 12 февраля
Во Львове в этот день утром пройдет мелкий снег, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем – +3.
Погода во Львове 12 февраля
В Одессе день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Суббота пройдет без осадков. При этом ветер усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, а днем +7.
Погода в Одессе 12 февраля
Как пережить перепады температуры?
Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.
Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.