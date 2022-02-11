Україну накриють снігопади! В яких регіонах чекати на негоду

В Україні погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода в Україні у суботу, 12 лютого, очікується із сильними опадами. У багатьох регіонах синоптики прогнозують дощ зі снігом, але буде тепла температура повітря.
Про це повідомляє Sinoptik.
12 лютого у Києві буде похмурий ранок, ясний день та безхмарний вечір. Вночі йтиме сильний дощ зі снігом, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня – взагалі закінчитися. Температура повітря вночі становитиме +2 градуси, а вдень – +3.
Погода у Києві 12 лютого
У Харкові 12 лютого очікується хмарна погода, яка утримається весь день. Сильний сніг почнеться з самого ранку, але ближче до вечора він має припинитися. Вночі та вдень стовпчики термометрів опустяться до +1 градуса.
Погода в Харкові 12 лютого
У Львові цього дня вранці пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня має закінчитись. Більше опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +2 градуси, а вдень – +3.
Погода у Львові 12 лютого
В Одесі день і вечір будуть ясні, прийшовши на зміну похмурому ранку. Субота пройде без опадів. При цьому вітер посилиться до 15-24 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3 градуси, а вдень – +7.
Погода в Одесі 12 лютого
Як пережити перепади температури?
Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.
Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв із овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їхнє дозування.