Украину накрыл штормовой ветер: обесточено около ста населенных пунктов

В Украине объявили штормовое предупреждение / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 07:00 21 ноября в результате усложнения погодных условий обесточены 94 населенных пункта.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Спасатели уточняют, что по состоянию на 7 утра 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта в 5 областях.
Где нет электроэнергии
- В Черниговской области обесточены 25 населенных пунктов.
- Без электричества 30 населенных пунктов в Сумской области.
- В Киевской – 21 населенный пункт.
- В Житомирской – 15 населенных пунктов.
- В Донецкой области – 3 населенных пункта.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.
По прогнозу Укргидрометцентра, ожидается усложнение погодных условий и значительные порывы ветра. Его скорость будет достигать от 15 до 20 м/с.
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