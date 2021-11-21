Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Україну накрив штормовий вітер: знеструмлено близько ста населених пунктів

Юлія Гаврилюк
21 листопада, 11:59
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні оголосили штормове попередження / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 7:00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 94 населені пункти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Реклама

Рятувальники уточнюють, що станом на 7 ранку 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти у 5 областях.

Де немає електроенергії

  • У Чернігівській області знеструмлено 25 населених пунктів.
  • Без електрики 30 населених пунктів у Сумській області.
  • У Київській – 21 населений пункт.
  • У Житомирській – 15 населених пунктів.
  • У Донецькій області – 3 населені пункти.

В Україні оголосили штормове попередження

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на території країни.

За прогнозом Укргідрометцентру, очікується ускладнення погодних умов та значні пориви вітру. Його швидкість сягатиме від 15 до 20 м/с.

Реклама

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.