Україну накрив штормовий вітер: знеструмлено близько ста населених пунктів

В Україні оголосили штормове попередження / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 7:00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 94 населені пункти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Реклама

Рятувальники уточнюють, що станом на 7 ранку 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти у 5 областях.

Де немає електроенергії

У Чернігівській області знеструмлено 25 населених пунктів.

Без електрики 30 населених пунктів у Сумській області.

У Київській – 21 населений пункт.

У Житомирській – 15 населених пунктів.

У Донецькій області – 3 населені пункти.

В Україні оголосили штормове попередження

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на території країни.

За прогнозом Укргідрометцентру, очікується ускладнення погодних умов та значні пориви вітру. Його швидкість сягатиме від 15 до 20 м/с.

Реклама

Раніше ми писали: