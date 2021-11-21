Україну накрив штормовий вітер: знеструмлено близько ста населених пунктів

В Україні оголосили штормове попередження / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 7:00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 94 населені пункти.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Рятувальники уточнюють, що станом на 7 ранку 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти у 5 областях.
Де немає електроенергії
- У Чернігівській області знеструмлено 25 населених пунктів.
- Без електрики 30 населених пунктів у Сумській області.
- У Київській – 21 населений пункт.
- У Житомирській – 15 населених пунктів.
- У Донецькій області – 3 населені пункти.
В Україні оголосили штормове попередження
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на території країни.
За прогнозом Укргідрометцентру, очікується ускладнення погодних умов та значні пориви вітру. Його швидкість сягатиме від 15 до 20 м/с.
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