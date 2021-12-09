Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Украину накрыла непогода: без света остались жители пяти областей

Инна Собора
9 декабря, 08:03
Обесточение произошло из-за налипания мокрого снега и порывов ветра

Обесточены 148 населенных пунктов. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 7 утра 9 декабря в Украине остались без света жители пяти областей. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Где пропал свет

Утром в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях:

  • Киевская – 64,
  • Черниговская – 47,
  • Житомирская – 15,
  • Винницкая – 18,
  • Донецкая – 4.

Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Ситуация в Черниговской области

Из-за снегопадов, налипания мокрого снега и порывов ветра 8 декабря и в ночь на 9 декабря произошло повреждение воздушных линий электроснабжения.

Реклама

По состоянию на 6 утра 9 декабря отключено 13 ЛЭП 10 кВ полностью и 9 ЛЭП 10 кВ частично, 160 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 47 населенных пунктов:

  • Козелецкий РЭС – 26,
  • Корюковский РЭС – 2,
  • Менский РЭС – 2,
  • Репкинский РЭС – 8,
  • Нежинский РЭС – 6,
  • Черниговский РЭС – 3.

Отметим, что по другим областям данных пока нет.

Раньше мы писали: