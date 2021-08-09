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Украину в понедельник немного подмочит: куда вернутся грозы (карта)

9 августа, 06:15

Юлия Безпечная

В большинстве областей страны сегодня будет очень жарко и без осадков, но на западе ливни обещают по крайней мере в пяти областях

На большей части Украины осадков не обещают, но повезет не всем / коллаж "Сегодня"

После абсолютно жаркого и сухого воскресенья 9 августа ливни немного охладят несколько областей, но на большей части Украины сохранится жаркая погода без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в понедельник будет жарко и солнечно, дождя не обещают. Температуру прогнозируют от 29 до 31 градуса.

Погода в регионах

В большинстве областей сегодня будет очень жарко и без осадков, но в западный регион снова пришли грозы.

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Отметим, в последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета или в жарких странах. Климатологи связывают все эти аномалии, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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