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Україну в понеділок трохи підмочить: куди повернуться грози (карта)

9 серпня, 06:15

Юлія Безпечна

У більшості областей країни сьогодні буде дуже спекотно і без опадів, але на заході зливи обіцяють принаймні в п'яти областях

На більшій частині України опадів не обіцяють, але пощастить не усім / колаж "Сьогодні"

Після абсолютно спекотної і сухої неділі 9 серпня зливи трохи охолодять кілька областей, але на більшій частині України збережеться спекотна погода без опадів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в понеділок буде спекотно і сонячно, дощу не обіцяють. Температуру прогнозують від 29 до 31 градуса.

Погода в регіонах

У більшості областей сьогодні буде дуже спекотно і без опадів, але в західний регіон знову прийшли грози.

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Зазначимо, в останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа або в жарких країнах. Кліматологи пов'язують усі ці аномалії насамперед з діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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погода спека прогноз погоди грози Укргідрометцентр

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