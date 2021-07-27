Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град

В Украине снова испортится погода в некоторых областях. Коллаж "Сегодня"
Объявленное сегодня штормовое предупреждение ожидается и завтра – 28 июля в западных областях будут дожди, сильный ветер и даже местами град. В то же время в большинстве областей страны будет жарко.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, большая часть Европы в ближайшее время будет страдать от обильных осадков, которые принесут атмосферные фронты северных циклонов Elior и Dirk (карта). Достанется немного и Украине.
Ближайшей ночью и утром 28 июля кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Со второй половины дня и вечером на западе и в центральных областях усилятся грозы. Во время гроз возможны шквалы и град.
Температура воздуха остается пока без особых изменений – жарко, 28-33 градуса.
Ближайшей ночью в Киеве и утром пройдут местами кратковременные дожди и погремят грозы. Однако днем в среду существенные осадки маловероятны. В столице удержится жара, ожидается около +30.
"Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе – в начале августа", – добавила Диденко.
- В последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.
- На курортную Кирилловку налетело мощное торнадо – жителей городка удивил огромный вихрь.
- Мощные ливни добрались до Мариуполя – автомобили плавали по воде, людей чуть не сносило течением.
- В Одессе потоки смывали все на своем пути, вода стекала в ночные клубы, заливала кафе и магазины.
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