Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град

Наталка Діденко розповіла, коли чекати українцям відчутного зниження температури – до похолодання вже не довго

В Україні знову зіпсується погода у деяких областях. Колаж "Сьогодні"

Оголошене сьогодні штормове попередження очікується і завтра – 28 липня в західних областях дощитиме, сильний вітер і навіть місцями град. У той же час у більшості областей країни буде спекотно.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, велика частина Європи найближчим часом буде страждати від рясних опадів, які принесуть атмосферні фронти північних циклонів Elior і Dirk (карта). Дістанеться трохи і Україні.

Найближчої ночі і вранці 28 липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. З другої половини дня і ввечері на заході і в центральних областях посиляться грози. Під час гроз можливі шквали і град.

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Температура повітря залишається поки без особливих змін – спекотно, 28-33 градуси.

Найближчої ночі у Києві і вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та гримітимуть грози. Однак вдень в середу істотні опади малоймовірні. У столиці утримається спека, очікується близько +30.

"Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні – на початку серпня", – додала Діденко.