Украину завтра накроет непогода: где пройдут дожди (карта)

Дождь будет идти целый день / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 15 октября, в Украине будет пасмурная погода, в некоторых регионах пройдут дожди. Ночью синоптики обещают заморозки.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

Реклама

Запад

Тут погода будет от 12 до 15 градусов тепла. Будет пасмурно, но без осадков. Ночью синоптики прогнозируют заморозки. Столбики термометров покажут от -3 до 2 градусов.

Восток

Максимальная температура днем 15 градусов тепла. Также будет пасмурно, но без осадков. Ночью погода будет колебаться от 1 до 4 градусов выше нуля.

Север

В этих регионах температура воздуха будет от 11 до 14 тепла. Облака накроют города. Дождей не будет. Ночью максимальная температура +4.

Реклама

Юг

В этих регионах будет +12-15 градусов. Днем в городах будет дождливо и ветрено. Ночью здесь будет теплее всего. Максимум температура на юге ночью 9 градусов тепла.

Центр

В центральных областях погода не поменяется. 12-14 днем и 1-4 градусов тепла ночью. Облачно, но осадков и ветра синоптики не обещают.

Карта Украины с погодой на 15 октября. Скрин с сайта Укргидромицентр

Реклама

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Читайте также