Україну завтра накриє негода: де пройдуть дощі (карта)

Дощитиме весь день/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 15 жовтня, в Україні буде похмура погода, в деяких регіонах пройдуть дощі. Вночі синоптики обіцяють заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Захід

Тут погода буде від 12 до 15 градусів тепла. Буде похмуро, але без опадів. Вночі синоптики прогнозують заморозки. Стовпчики термометрів покажуть від -3 до 2 градусів.

Схід

Максимальна температура вдень 15 градусів тепла. Також буде похмуро, але без опадів. Вночі погода коливатиметься від 1 до 4 градусів вище нуля.

Північ

У цих регіонах температура повітря буде від 11 до 14 тепла. Хмари накриють міста. Дощів не буде. Вночі максимальна температура +4.

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Південь

У цих регіонах буде + 12-15 градусів. Вдень подекуди дощитиме і вітряно. Вночі тут буде найтепліше. Максимум температура на півдні вночі +9 градусів тепла.

Центр

У центральних областях погода не зміниться. 12-14 вдень і 1-4 градусів тепла вночі. Хмарно, але опадів і вітру синоптики не обіцяють.

Карта України з погодою на 15 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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