Умная обезьянка, у которой проблемы с сексом: Гордон "потроллил" путинского пропагандиста

История взаимных оскорблений у Гордона и российского пропагандиста богатая – для Соловьева украинский журналист как красная тряпка для быка

Гордон высмеял Соловьева. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон снова "проехался" по российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, отметив, что не обижается на него – он назвал его умной обезьянкой и сказал, что у того проблемы в сексуальной жизни.

Об этом Гордон рассказал на телеканале "Украина 24".

По его словам, он много смотрит Соловьева, но не плюется от отвращения. Напротив, наблюдает за пропагандистом с интересом, "как за животными в зоопарке".

"Мне он интересен. Я справедлив даже к людям, которых не люблю – он очень талантливый человек. Но он находится на службе у государства. Будучи человеком циничным, он это делает за большие деньги, видимо. Настолько отвратительно, плохо по отношению к моей стране. Ко мне – это такое дело, я даже радуюсь, когда обо мне говорят плохо, потому что это поднимает мне рейтинг. Вот когда говорят о моей стране плохо, людях, которые в ней живут, мне это не нравится", – сказал Гордон.

У Соловьева проблемы с сексом?

В то же время украинский журналист заподозрил одну "серьезную проблему" у Соловьева.

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"Такая обезьянка дрессированная, которая забавляет, но умная обезьянка. Плюс я думаю, он просто испытывает какие-то проблемы в сексуальной жизни. И просто, когда говорит "Гордон" – он сразу кончать начинает. Поэтому меня это тоже радует, потому что я облегчаю жизнь еще одному человеку, если можно назвать его человеком", – заявил Гордон.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон давно известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик, доносит информацию об агрессии России против Украины.

Он даже периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.

Но "особые" взаимоотношения у него с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Пропагандист регулярно вспоминает в своих шоу Гордона, а тот в ответ только радуется, что Соловьев его прославляет и поднимает рейтинг.

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

Также мы писали, как российская ведущая оговорилась в прямом эфире во время общения с Гордоном.