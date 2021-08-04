Розумна мавпочка, у якій проблеми з сексом: Гордон "потролив" путінського пропагандиста

Історія взаємних образ у Гордона і російського пропагандиста багата – для Соловйова український журналіст як червона ганчірка для бика

Гордон висміяв Соловйова. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон знову "проїхався" по російському пропагандисту Володимиру Соловйову, зазначивши, що не ображається на нього – він назвав його розумною мавпочкою і сказав, що у того проблеми у сексуальному житті.

Про це Гордон розповів на телеканалі "Україна 24".

За його словами, він багато дивиться Соловйова, але не плюється від відрази. Навпаки, спостерігає за пропагандистом з інтересом, "як за тваринами в зоопарку".

"Мені він цікавий. Я справедливий навіть до людей, яких не люблю – він дуже талановита людина. Але він знаходиться на службі у держави. Будучи людиною цинічною, він це робить за великі гроші, мабуть. Настільки огидно, погано по відношенню до моєї країни. До мене – це така справа, я навіть радію, коли про мене говорять погано, тому що це піднімає мені рейтинг. Ось коли говорять про мою країну погано, людей, які в ній живуть, мені це не подобається", – сказав Гордон.

У Соловйова проблеми з сексом?

У той же час український журналіст запідозрив одну "серйозну проблему" у Соловйова.

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"Така мавпочка дресирована, яка забавляє, але розумна мавпочка. Плюс я думаю, у нього просто якісь проблеми у сексуальному житті. І просто, коли говорить "Гордон"- він відразу кінчати починає. Тому мене це теж радує, тому що я полегшую життя ще одній людині, якщо можна назвати його людиною", – заявив Гордон.

Відомий український журналіст Дмитро Гордон давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик, доносить інформацію про агресію Росії проти України.

Він навіть періодично включається в ефіри російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.

Але "особливі" стосунки у нього з російським телеведучим Володимиром Соловйовим. Пропагандист регулярно згадує в своїх шоу Гордона, а у відповідь той тільки радіє, що Соловйов його прославляє і піднімає рейтинг.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст відправить пропагандисту "Гордон у шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.

Також ми писали, як російська ведуча обмовилася в прямому ефірі під час спілкування з Гордоном.