Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Уничтожено много самолетов: Генштаб подсчитал потери врага

Ольга Кравченко
13 марта, 09:39
Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий

Оккупанты несут большие потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют более 12 000 личного состава. Боевых бронированных машин уничтожено – 1226.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Реклама

В скобках указаны общие потери с 24 февраля по 13 марта.

Потери общие:

  • личного состава – свыше 12 000 человек,
  • танков ‒ 374 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1226 ед.;
  • артиллерийских систем – 140 ед.;
  • РСЗО – 62 ед.;
  • средства ПВО – 34 ед.;
  • самолетов – 74 ед.;
  • вертолетов – 86 ед.;
  • автомобильной техники – 600 ед.;
  • кораблей/катеров – 3 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

Реклама

Отметим, что во вчерашней сводке военные указывали 57 сбитых самолетов. Спустя сутки, в сегодняшней сводке указано уже 74 сбитых самолета оккупантов.

Потери оккупантов в авиации

Противовоздушная оборона государства сегодня минусует:

  • два российских вертолета Ка-52;
  • один Су-34;
  • один неустановленный истребитель (вероятно, Су-30см или Су-34);
  • два беспилотных летательных аппарата.

Украинцы дерутся пострашнее "театральных" чеченцев

В бою украинские военные показывают себя не хуже чеченцев, заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров. Более того, ВСУ всего за две недели войны буквально сожгли целый ряд мифов о России для мира – о сильной армии, законах, истории и т. д.

Реклама

"Из того, что сейчас происходит в Украине, сделано 99% т. н. российской истории: это смерть мифа о князьях, героях и Суворовых… Закон – фейк, армия – фейк, экономика – фейк, история – фейк, величие – фейк. Покорность украинцев, ожидающих освободительную армию Путина, – фейк", - сказал журналист.