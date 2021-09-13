Украина на пороге желтой зоны: что запрещается и кто получит поблажки

В Украине планируют изменить правила карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с приходом осени ухудшается ситуация с коронавирусом. В связи с этим в стране могут ввести желтый уровень эпидемической опасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

"Сегодня" рассказывают, какие ограничения могут ввести уже в ближайшее время и какие "поблажки" сделают для вакцинированных.

Когда ужесточат карантин

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности, чтобы усилить карантинные ограничения. Кроме этого, Кабмин планирует пересмотреть правила адаптивного карантина в желтых и красных зонах.

Новые правила правительство может утвердить уже на этой неделе, но они вступят в силу только через семь дней. Менять ограничения, действующие в разных зонах, не будут, но вакцинированные получат множество поблажек.

Желтая зона

Что запрещается сейчас?

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

проведение плановых операций;

посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Из информации выше следует, что сейчас в желтой зоне предусмотрены ограничения по заполненности культурных заведений, спортзалов и кинотеатров. По данным РБК-Украина, Кабмин может разрешить им не соблюдать это условие, если у них будет привит персонал и они будут принимать у себя вакцинированных посетителей.

В желтой зоне поблажки будут распространяться даже на тех, у кого пока только одна доза прививки.

Какой процент вакцинированных нужен для того, чтобы продолжить работу без ограничений – 80 или 100, это пока обсуждается. Похожие нормы правительство уже утвердило для учебных заведений.

По информации издания от источников в Кабмине, из 1,3 млн сотрудников образовательных заведений первую дозу получили только 44%, а вторую – 34%. Несмотря на это, вводить обязательные прививки для них правительство не планирует.

Красная зона

В Кабмине склоняются к тому, что рестораны, ТРЦ и все те заведения, которые должны были закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу при условии вакцинации персонала и обслуживания только привитых посетителей.

В красной зоне одна доза вакцины уже не подойдет – ни для персонала, ни для посетителей. Какой процент сотрудников должен быть привит – пока под вопросом.

Реклама

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дія".

Параллельно в правительстве раздумывают над бумажной формой сертификата для тех, кто не владеет смартфонами, а также над вариантом справки для людей, имеющих серьезные противопоказания к вакцинации.

Что касается условий для красного уровня, то к ним следует готовиться на октябрь-ноябрь. Тогда, по оценке Минздрава, Украина может начать "краснеть".

Читайте также:

Доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом

Как будут работать школы и транспорт

По словам министра, в желтом уровне ограничений для работы общественного транспорта не будет.

Относительно образовательных учреждений, то Ляшко сказал, что согласно нормам, такие школы будут работать офлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим.

Если в регионе устанавливается красный уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, что в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.