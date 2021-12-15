Елка и первые туристы: как Карпаты готовят к новогодним праздникам – репортаж (фото, видео)

В Карпаты уже начинают съезжаться туристы/Коллаж: "Сегодня"
Немало украинцев любят отдых в Буковеле. Зимний курорт славится своими снежными горками, новогодними ярмарками и вкусным глинтвейном.
"Сегодня" побывали в Буковеле и узнали, как там готовятся к зимним праздникам.
Есть ли туристы?
В Буковеле еще не разгар сезона отдыха, однако лыжников уже достаточно много. На подъемниках даже есть очереди.
Подготовка горок
Отдельные горки еще засыпают снегом с помощью спецтехники, на них катание временно запрещено. Также открыта лишь часть аттракционов.
Подготовка к концертам
На территории курорта уже установили новогоднюю елку и сцену для проведения концертов.
Как быстро добраться до курорта?
В этом году стало значительно удобнее добираться до курорта — поезд сразу направляется к станции "Татаров", откуда шаттлы едут сразу в Буковель. Их рейсы привязаны к расписанию поездов, поэтому пассажирам не нужно долго ждать автобус. Таким образом, начать полноценный отдых можно через пол часа после прибытия поезда.
Опасность в Карпатах
Многие отдыхающие в Карпатах любят ходить в горы. Однако не стоит забывать о лавинах. Спасатели утверждают, если вы оказались в горах во время снежной лавины, то нужно:
- сохранять спокойствие и избегать паники;
- услышав шум приближающейся снежной лавины, немедленно спрятаться за скалу, дерево, лечь на землю, укрыть руками голову, прижать колени к животу;
- нужно ориентировать свое тело по движению лавины и дышать через одежду.
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