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Фото дня. В Карпаты пришла настоящая зима и выпало по колено снега

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 декабря, 12:09
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Местами температура воздуха опустилась до -7 градусов
В Карпатах выпало много снега.
В Карпатах выпало много снега. / Фото: Коллаж: Сегодня

Карпаты продолжает заметать 7 декабря – там усложнилась погода. На высокогорье выпало уже 59 сантиметров снега.

Об этом сообщают Facebook-страницы Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах и Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По данным снеголавинных станций по состоянию на утро 7 декабря ситуация следующая:

  • гора Пожежевская: температура воздуха -4,4 градуса, штиль, облачно. Высота снежного покрова составляет 32-82 см, снег старый, залежавшийся, хорошо закрепленный.
  • гора Плай: температура воздуха -5,7 градуса, ветер: северо-восточный 4-6 м/с, туман. Высота снежного покрова составляет 46-86 см, снег свежий, вьюжный, умеренно закрепленный.
  • гора Драгобрат: температура воздуха -5,2 градуса. Высота снежного покрова составляет 59 см.
  • гора Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена 40-50 м. Падает снег. Ветер юго-восточный 5-6 м/с. Температура воздуха –7 градусов.

Гора Пип Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Фото: facebook.com/lavyny.official

Погода в Украине

Во вторник, 7 декабря, в Украине ожидается дождь и снег. Местами прогнозируют "минусовую" температуру.

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Снег следует ждать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Дождь будет идти в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также в Крыму. Ветер северный, 5-10 м/с.

На Западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке следует ожидать 7-10 градусов тепла.

В северных регионах – от 0 до +9 градусов. На юге будет 10-15 градусов тепла.

Раньше мы писали:

  • Сегодня в Киеве прогнозируют влажную погоду. Ожидается облачность.
  • 7 декабря в Украине остались без света жители трех областей. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

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