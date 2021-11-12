Уже не "красная" Украина: еще три страны ЕС открылись для туристов

Некоторые страны ЕС продолжают быть открытыми для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

На днях Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Многие страны Европейского Союза сохранили возможность въезда для украинцев. Теперь список пополнился Польшей, Бельгией и Австрией.

Подробнее о том, какие правила действуют для украинцев при въезде в эти страны – читайте далее в материале "Сегодня".

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Австрия

Австрия признает все вакцины от COVID-19, которые использует Украина.

Подтверждать вакцинацию можно через приложение "Дия", распечатав бумажную версию QR-code или в форме "желтого сертификата".

Остальным путешественникам придется пройти регистрацию Pre-Travel-Clearance-PTC в течение 72 часов до въезда, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. После этого уже в Австрии пройти 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не раньше 5-го дня после въезда.

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Бельгия

Путешественники должны иметь прививку от коронавируса. В настоящее время страна признает четыре вакцины, одобренные ЕС – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Covishield.

Также нужно заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF). Остальные граждане Украины могут попасть в страну, если цель их поездки "уважительная".

Польша

Граждане, прошедшие полный курс прививки от СOVID-19, могут посетить Польшу и не идти на обязательный карантин. Для этого нужно, чтобы прошло не менее 14 дней после получения последней дозы вакцины.

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Чтобы пересечь границу, нужно иметь цифровой сертификат или другой документ на польском или английском языке, подтверждающий вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson&Jonson.

Что касается невакцинированных, то они должны отбыть 10-дневный карантин. Если у путешественника есть тест на коронавирус с отрицательным результатом, то этот срок можно сократить. Но его нужно сделать не раньше 7-дневного срока с момента въезда.

Для ЕС Украина больше не в "зеленой зоне"

Согласно решению ЕС, теперь для украинцев рекомендуют закрыть границы, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Однако каждая страна Евросоюза сама решает, запрещать ли въезд туристов из нашей страны полностью, делать исключения для вакцинированных (и какими вакцинами) или же для тех, кто предоставит ПЦР-тест.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу нужно проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

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