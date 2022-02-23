Уже официально. Какие меры введут в Украине из-за чрезвычайного положения: список

В Украине вводится чрезвычайное положение. / Фото: Коллаж: Сегодня

По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, вводят чрезвычайное положение. Такое решение приняла Верховная Рада Украины вечером 23 февраля.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Таким образом, народные депутаты проголосовали на внеочередном заседании за утверждение соответствующего указа президента Украины. "За" проголосовали 335 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 0, "не голосовали" – 4.

Согласно указу президента "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" режим ЧП ввели на фоне признания Российской Федерацией независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также после того, как Россия ввела свои войска на оккупированные территории восточной Украины.

Для чего нужен режим ЧП

Согласно документу, вооруженное противостояние на оккупированных территориях может распространиться на другие регионы Украины. Поэтому в стране вводится чрезвычайное положение, чтобы предотвратить ряд вызовов:

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защитить госграницу,

поддерживать общественную безопасность и порядок,

предотвратить попытки захватить государственную власть.

Чрезвычайное состояние вводится на 30 дней, начиная с 24 февраля.

Какие меры будут введены в Украине:

установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом (при необходимости);

запрет забастовок;

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение комендантского часа (при необходимости);

проверка документов у граждан, а в особых случаях – проведение осмотра личных вещей, автомобилей, багажа;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

запрет на работу любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования;

особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

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