Чрезвычайное положение в Украине: каких ждать ограничений и что нужно знать

В Украине будет введено чрезвычайное положениепо всей территории страны, однако решения еще нет. Этот режим предусматривает ряд ограничений, а вводится на 30 дней.
Сайт Сегоднярассказывает, что такое чрезвычайное положение и какие могут быть ограничения.
Запреты и ограничения в режиме чрезвычайного положения
В условиях ЧП допускается принудительное отчуждение объектов права частной собственности, однако при этом должно произойти последующее полное возмещением их стоимости (ст. 41 Конституции).
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Работа или служба, выполняемая лицом в соответствии с законами о чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом (ст. 43 Конституции).
В условиях чрезвычайного положения также могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений:
- особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
- усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
- запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
- запрет на забастовки.
Дополнительные меры
Также могут быть введены:
- комендантский час;
- приостановление после предупреждения деятельности политических партий и объединений граждан, если их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации;
- проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;
- ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующий химических средств, спиртных напитков;
- изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия, у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ;
- ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации;
- запрет на изготовление информационных материалов, которые направлены на дестабилизацию ситуации;
- высылка нарушителей общественного порядка с места пребывания по месту проживания за личный счет;
- особые правила пользования связью.
Самые жесткие правила при чрезвычайном положении:
- временное выселение людей из мест, которые признаны опасными для проживания, но с обязательным предоставлением временного жилья;
- временное запрещение строительства новых, расширение действующих предприятий и других объектов;
- установление карантина и проведение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- введение особого порядка распределения продуктов и предметов первой необходимости;
- мобилизация ресурсов госпредприятий, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой продукции;
- отстранение от работы на период ЧП руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки;
- в исключительных ситуациях возможно привлечение трудоспособного населения и его транспортных средств.
Полиция в режиме чрезвычайного положения может:
- проникнуть в жилище или другое владение лица без решения суда в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;
- ограничить или запретить движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей;
- требовать от лиц покинуть определенное место на определенный срок или запретить или ограничить лицам доступ к определенной территории или объектам, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей.
Какие права есть у украинцев при режиме чрезвычайного положения
- граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом;
- гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство;
- каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь;
- каждый имеет право на уважение его достоинства;
- каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность;
- все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти;
- каждый имеет право на жилье;
- брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины;
- дети равны в своих правах;
- права и свободы человека и гражданина защищаются судом;
- каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;
- каждому гарантируется право знать свои права и обязанности;
- законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени;
- каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь;
- каждый имеет право не выполнять явно преступные распоряжения или приказы;
- никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение;
- лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда;
- лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.