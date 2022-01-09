В Белом доме готовят новые санкции против России, а Макрон решил "разозлить" невакцинированных – главные новости за ночь

Вопрос санкций пока открыт, а Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Эфиопии от авиаудара по лагерю для беженцев погибли более 50 человек
В эфиопском регионе Тиграй в результате авиаудара в лагере для перемещенных лиц погибли 56 человек. Еще 30, в том числе и дети, получили ранения.
Кутья и колядки от пингвинов: как украинские полярники встретили Рождество
Украинские зимовщики на антарктической станции "Академик Вернадский", участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, отметили Рождество с кутьей и другими традиционными блюдами. На Сочельник все полярники собрались за праздничным столом.
Макрон решил "разозлить" невакцинированных – что придумал
8 января в Париже прошла 100-тысячная акция протеста против жестких мер, принятых правительством Франции в связи с пандемией COVID-19. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усложнить жизнь невакцинированным людям настолько, что они вынуждены будут сделать прививку. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения законопроекта о "вакцинных пропусках", которые будут обязаны предъявлять люди при посещении общественных мест.
Эмбарго США – в Белом доме готовят новые санкции против России
В ожидании новых контактов представителей Белого дома с Кремлем администрация Джозефа Байдена не останавливает процесс разработки новых санкций против России на случай нападения на Украину. Официально детали о санкционном пакете не обнародуются, однако постепенно о них становится известно.