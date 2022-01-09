В Белом доме готовят новые санкции против России, а Макрон решил "разозлить" невакцинированных – главные новости за ночь

Вопрос санкций пока открыт, а Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Эфиопии от авиаудара по лагерю для беженцев погибли более 50 человек

В эфиопском регионе Тиграй в результате авиаудара в лагере для перемещенных лиц погибли 56 человек. Еще 30, в том числе и дети, получили ранения.

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В лагере было много женщин, детей и пожилых людей. Коллаж "Сегодня"

Кутья и колядки от пингвинов: как украинские полярники встретили Рождество

Украинские зимовщики на антарктической станции "Академик Вернадский", участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, отметили Рождество с кутьей и другими традиционными блюдами. На Сочельник все полярники собрались за праздничным столом.

Всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед. Коллаж "Сегодня"

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Макрон решил "разозлить" невакцинированных – что придумал

8 января в Париже прошла 100-тысячная акция протеста против жестких мер, принятых правительством Франции в связи с пандемией COVID-19. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усложнить жизнь невакцинированным людям настолько, что они вынуждены будут сделать прививку. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения законопроекта о "вакцинных пропусках", которые будут обязаны предъявлять люди при посещении общественных мест.

Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Эмбарго США – в Белом доме готовят новые санкции против России

В ожидании новых контактов представителей Белого дома с Кремлем администрация Джозефа Байдена не останавливает процесс разработки новых санкций против России на случай нападения на Украину. Официально детали о санкционном пакете не обнародуются, однако постепенно о них становится известно.

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