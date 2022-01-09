У Білому домі готують нові санкції проти Росії, а Макрон вирішив "роздратувати" невакцинованих – головні новини за ніч

Питання санкцій поки що відкрите, а Макрон веде свою боротьбу з противниками вакцинації / Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

В Ефіопії від авіаудару по табору для біженців загинуло понад 50 людей

В ефіопському регіоні Тиграй внаслідок авіаудару у таборі для переміщених осіб загинули 56 людей. Ще 30, у тому числі й діти, зазнали поранень.

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У таборі було багато жінок, дітей та людей похилого віку. Колаж "Сьогодні"

Кутя та колядки від пінгвінів: як українські полярники зустріли Різдво

Українські зимівники на антарктичній станції "Академік Вернадський", учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами. На Святвечір усі полярники зібралися за святковим столом.

На всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід. Колаж "Сьогодні"

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Макрон вирішив "роздратувати" невакцинованих – що вигадав

8 січня в Парижі пройшла 100-тисячна акція протесту проти жорстких заходів, прийнятих урядом Франції у зв'язку з пандемією COVID-19. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв ускладнити життя невакцинованим людям настільки, що вони будуть змушені зробити щеплення. Ця заява прозвучала на тлі обговорення законопроєкту про "вакцинні перепустки", які будуть зобов'язані пред'являти люди під час відвідин громадських місць.

Макрон веде свою боротьбу із противниками вакцинації / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Ембарго США – у Білому домі готують нові санкції проти Росії

В очікуванні нових контактів представників Білого дому з Кремлем адміністрація Джозефа Байдена не зупиняє процес розробки нових санкцій проти Росії на випадок нападу на Україну. Офіційно деталі про санкційний пакет не оприлюднюються, проте поступово про них стає відомо.

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