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Кутя та колядки від пінгвінів: як українські полярники зустріли Різдво

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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8 січня, 22:07
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На Святвечір усі полярники зібралися за святковим столом
На всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід. Колаж "Сьогодні"
На всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід. Колаж "Сьогодні"

Українські зимівники на антарктичній станції "Академік Вернадський", учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами.

Про це розповідає Національний антарктичний центр у Фейсбуці.

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Полярникам "колядували" пінгвіни

На Святвечір усі полярники зібралися за святковим столом.

"Кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якнайбільше відтворити домашню атмосферу, за якою вже так скучили наші полярники", – розповіли в центрі.

Крім того, на всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід та "колядники".

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"Їхню роль на станції виконують пінгвіни, яких на нашому острові кілька тисяч, і всі вони постійно кричать. Тому на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни", – зазначили в Антарктичному центрі.

На станції є й каплиця – святого Володимира. Проте через рекордні нинішні триметрові кучугури снігу вхід у каплицю зараз засипаний кучугурами.

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