В Буковель идет метель – свежий прогноз на завтра

В Буковеле ожидается снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле завтра, 30 января, до самого вечера будет облачной. В течение дня будет идти мокрый снег, а температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью будет идти сильный снег, а температура воздуха будет -7...-5 градусов. Днем будет идти мокрый снег, а столбики термометра будут достигать 0...+2 градуса.

Ветер преимущественно западный, с порывами 15-20 м/с.

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Скриншот: Укргидрометцентр

Как себя вести в горах

Важно знать несколько правил, как правильно себя вести в горах. Нужно записать номера телефонов спасательных служб перед походом в горы зимой, когда погодные условия могут резко меняться.

В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь.

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Также есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Это недопустимо. На самом деле спуск вниз вдоль горной реки в диких местах чреват опасными последствиями.

От потока горной реки надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться нужно по тропинке, а не прямо вдоль горного ущелья.

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