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Украину накроет мокрый снег: чего ждать от погоды завтра (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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29 января, 14:00
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В стране прогнозируют осадки в виде мокрого снега на территории страны, а также гололедицу
Мокрый снег ожидается во многих областях
Мокрый снег ожидается во многих областях / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 30 января, будет снежной. Порывы ветра в этот день будут достигать 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики предупредили, что ночью 30 января в западных и северных областях местами будет сильный снег, а на дорогах гололедица. На западе ночью ожидается снег, а днем ​​- мокрый снег с дождем. Ночная температура опустится до -6 градусов, однако днем ​​будет выше нуля до +3 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В северных и восточных областях в течение дня будет идти мокрый снег, дневная температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

В центре страны температура днем ​​повысится до +3 градусов, а в Винницкой области — до +4 градусов.

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В южных регионах будет идти мокрый снег. На Крымском полуострове днем ожидается +5 градусов.

Скриншот: Укргидрометцентр

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В Украине ударят сильные морозы

Погода в феврале ожидается переменчивой по всей Украине. Такие перемены погоды негативно влияют на метеозависимых людей.

На Волыни, в Ровенской области и далее на север к Сумской области ненадолго похолодает ночью до минус 10-12 градусов, днем до минус 3-5. Пару дней спустя в этих областях прогнозируется оттепель с мокрым снегом, а после 7-10 февраля надолго установится морозная погода, но не ниже -15 градусов и почти без осадков. Постепенно начнет теплеть на севере страны лишь после 20 февраля. К марту ожидается днем 3-5 градусов тепла, ночью – 0-5 градусов мороза.

На Западе страны холода будет меньше: в начале февраля морозы сюда почти не дойдут, но осадков выпадет больше, чем в других регионах, в основном это будет мокрый снег и снег с дождем. Середина месяца ожидается ясной и морозной, до 5 градусов мороза ночью и местами ниже 10 градусов мороза днем. Но теплеть начнет на 4-6 дней раньше, чем в других регионах. Первыми это ощутят закарпатцы: здесь на День святого Валентина (14 февраля) и до конца месяца погода будет почти мартовской. Так что – встречайте первые подснежники!

Половина регионов юга страны – Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление здесь начнется в конце января и продлится почти весь февраль. За исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

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