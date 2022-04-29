В части регионов Украины возобновили плановые операции

Плановые операции приостановили в первые дни войны / Коллаж "Сегодня"
В Украине восстановили плановые операции, которые приостановили в первые дни войны. Однако они проводятся только по решению главных врачей больниц.
Об этом сообщает Минздрав.
На западе и центре страны плановые операции и госпитализации уже проводят.
"Сегодня есть вопросы относительно Донецкой, Луганской, части Запорожской и Николаевской областях. В этих регионах по объективным причинам плановые оперативные вмешательства не проводятся, поскольку нельзя обеспечить безопасность пациентам из-за целенаправленных приступов РФ на больницы регионов", – говорится в сообщении.
Для того чтобы получить плановую медпомощь, необходимо выезжать на более безопасную территорию.
В Мариуполе недоступна и медицинская помощь
В Мариуполе недоступна медицинская помощь, однако оккупанты анонсировали открытие первой "больницы", которая будет расположена в помещении стоматологического центра.
"Оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе. Что, пожалуй, больше всего говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города", – утверждает советник мэра Петр Андрущенко.
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