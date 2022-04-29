У частині регіонів України відновили планові операції

Планові операції призупинили у перші дні війни / Колаж "Сьогодні"
В Україні відновили планові операції, які призупинили у перші дні війни. Однак вони проводяться лише за рішенням головних лікарів лікарень.
Про це повідомляє МОЗ.
На заході та центрі країни планові операції та госпіталізації вже проводять.
"Сьогодні є питання щодо Донецької, Луганської, частини Запорізької та Миколаївської областей. У цих регіонах з об'єктивних причин планові оперативні втручання не проводяться, оскільки не можна забезпечити безпеку пацієнтам через цілеспрямовані напади РФ на лікарні регіонів", – йдеться у повідомленні.
Для того, щоб отримати планову медичну допомогу, необхідно виїжджати на безпечнішу територію.
У Маріуполі недоступна і медична допомога
У Маріуполі недоступна медична допомога. Проте окупанти анонсували відкриття першої "лікарні", яка буде розташована в приміщенні стоматологічного центру.
"Окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" у приміщенні стоматологічного центру "Аполонія" у Лівобережному районі. Що, мабуть, найбільше говорить про справжню підготовленість окупантів, їхню турботу про громадянські та реальний стан інших лікарень міста ", – стверджує радник мера Петро Андрущенко.
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