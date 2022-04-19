Боротьба з COVID-19 триває: бізнес підтримує українські лікарні медичним киснем

Металургійні компанії надали медичним закладам кисень для пацієнтів з коронавірусом

Українські підприємства забезпечують лікарні медичним киснем / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Війна змусила українців забути про COVID-19, але, на жаль, підступна смертельна хвороба нікуди не зникла.

Як повідомили в пресслужбі "Метінвесту", підприємства групи активно підтримують медзаклади у цій боротьбі.

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Попри воєнні дії, металургійні комбінати передають до лікарень кисень, необхідний для порятунку пацієнтів з коронавірусом:

від початку березня металурги "Каметсталі" скерували 90 тонн кисню;

зараз до справи приєдналася "Запоріжсталь" – після виходу з консервації виробили й відвантажили 20 тонн медичного кисню.

Загалом від початку 2022 року підприємства "Метінвесту" надали медзакладам України 900 тонн життєво важливого газу. До блокади Маріуполя російськими військами підтримували лікарні також "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча. Останній відвантажував кисень навіть після переведення в режим гарячої консервації, до 27 лютого.

Металургія відновлює роботу

Нещодавно українські металургійні підприємства почали поступово відновлювати роботу. Частково працюють доменні печі на "Запоріжсталі", що дозволить вийти на 40-50% виробничої потужності.

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Потроху відновлюють роботу на "Запоріжвогнетриві" та "Запоріжкоксі". Деякі компанії перевозять потужності на захід країни та запускають альтернативні виробництва. Нещодавно так зробила машинобудівна компанія Corum Group.

За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників допоможе забезпечити безперебійну роботу вугільних підприємств, відтак українці матимуть світло й тепло в будинках.

Водночас представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ. Якщо цього не зробити, в перспективі може зупинитися експорт та притік валюти до бюджету.