В Чернигове обстреляли аэродром, в городе включали сирены (видео)

В Чернигове обстреляли аэродром. / Фото: Коллаж: Сегодня
На аэродроме Певцы в Чернигове произошел пожар. Российские войска нанесли удар.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на Сергея Болдырева, руководителя департамента гражданской защиты Черниговской ОГА.
"В Чернигове объявлена воздушная тревога. Всем спрятаться в укрытие", – опубликовали предупреждения для жителей города в Telegram-канале "Суспільне".
Впоследствии стало известно, что в направлении Чернигова двигались 2 самолета, поэтому дали воздушную сирену. Самолеты вернули назад.
Бой за аэродром под Киевом
Россия начала обстрелы Гостомеля под Киевом . Там расположен аэродром госпредприятия "Антонов".
Была атака российских вертолетов с высадкой десанта на аэродром Гостомель. Идет бой. Сбито 3 вертолета противника. Местные жители говорят, что пролетело более 20 вертолетов.
Также появились видео сбитого российского вертолета.
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