Бой за аэродром. Появилось видео вертолетов над Гостомелем

В городе Гостомель под Киевом Россия начала обстрелы. Там расположен аэродром госпредприятия "Антонов".
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Гостомель – десант ОРД половина не долетело. Половина в плену. МВД Украины сообщило о захвате российского диверсанта под Гостомелем", – говорится в подписи к видео.
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Что происходит в Гостомеле
Была атака российских вертолетов с выводком десанта на аэродром Гостомель.
Идет бой. Сбиты 3 вертолета противника. Местные говорят, что пролетело более 20 вертолетов.
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- В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.
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