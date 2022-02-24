Бій за аеродром. З'явилося відео вертольотів над Гостомелем

В місті Гостомель під Києвом Росія почала обстріли. Там розташоване летовище держпідприємства "Антонов".
Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Гостомель – десант ОРДИ половина не долетіло. Половина в полоні. МВС України повідомило про захоплення російського диверсанта під Гостомелем", - йдеться в підписі до відео.
Далі по темі
Що відбувається в Гостомелі
Була атака російських вертольотів із виводком десанту на аеродром Гостомель.
Триває бій. Збито 3 вертольоти супротивника. Місцеві кажуть, що пролетіло більше 20 гелікоптерів.
Раніше ми писали:
- На Київщині російські війська пішли на прорив державного кордону.
- На Луганщині йдуть важкі бої. Пресслужба прикордонників повідомляє про чергову "військову хитрість" ворога.