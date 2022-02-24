Бій за аеродром. З'явилося відео вертольотів над Гостомелем

Пролетіли щонайменше 20 гелікоптерів, три з них збиті

Над Гостомелем російська авіація. / Фото: Колаж: Сьогодні

В місті Гостомель під Києвом Росія почала обстріли. Там розташоване летовище держпідприємства "Антонов".

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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"Гостомель – десант ОРДИ половина не долетіло. Половина в полоні. МВС України повідомило про захоплення російського диверсанта під Гостомелем", - йдеться в підписі до відео.

Що відбувається в Гостомелі

Була атака російських вертольотів із виводком десанту на аеродром Гостомель.

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Триває бій. Збито 3 вертольоти супротивника. Місцеві кажуть, що пролетіло більше 20 гелікоптерів.

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