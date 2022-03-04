В Чернигове погибли десятки мирных жителей — ОГА озвучила данные

Последствия обстрела в Чернигове / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате авиаударов российских войск по жилым массивам Чернигова 3 марта погибли 47 человек. Об этом сообщает Черниговская ОГА.

"По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", — говорится в сообщении.

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Также эти данные озвучил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирные люди", — сказал Зеленский.

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Напомним, днем 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, местами уничтожены стены и перекрытия.

Ситуация в Украине 4 марта