У Чернігові загинули десятки мирних жителів – ОДА озвучила дані

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Внаслідок авіаударів російських військ по житлових масивах Чернігова 3 березня загинуло 47 людей. Про це повідомляє Чернігівська ОДА.

"За уточненою інформацією медичних установ, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 людей: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб", — йдеться у повідомленні.

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Також ці дані озвучив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують громадську інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей. Мирні люди", — сказав Зеленський.

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Нагадаємо, вдень 3 березня російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Багато багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, місцями знищені стіни та перекриття.

Ситуація в Україні 4 березня