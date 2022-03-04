Ворог на підході до Миколаєва: голова ОДА закликав їсти, не нервувати і не викладати фото та відео

Валентин Кім попросив жінок та дітей залишатися вдома, чоловіків – йти обороняти місто

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Миколаїва зайшли військові ЗСУ. Ворог рухається до міста з боку Балабанівки та Галицинового. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Валентин Кім. у своєму Telegram-каналі .

"Є вхід до міста. Спокійно, без паніки! Не стріляємо у центрі міста! Зараз у місті наша техніка", – Сказав він у відеоповідомленні о 10:50.

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Він наголосив, що якщо буде прорив ворога, то окремо про це повідомить. Ворог підходить з боку Балівнівки та Галицинового, а також Октябрського мікрорайону в місті. Миколаїв готується боронитися. Тому "жінки та діти – додому, чоловіки – на оборону".

Вже о 10:50 у Жовтневому з російськими військовими вступила у бій 123-я бригада.

Через 40 хвилин, об 11:30, голова ОДА повідомив, що бій триває. Крім того, за Прибузьким розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає рухатися.

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"Не треба нервувати, треба їсти і не нервувати. Розслаблюємося, видихаємо. Палимо їхню техніку!", – підбадьорив голова ОДА.

Пізніше він додав, що також закрито водний простір на Південному Бузі та Інгулі. У військових є наказ стріляти на ураження. Тому якщо комусь треба плисти, це обов'язково потрібно узгодити.

"Прохання – поки йдуть бойові дії, прохання не викладати жодних переміщень нашої техніки. Не треба нічого фотографувати та знімати на відео. Так ми тільки допомагатимемо ворогові !", – закликав Кім.