В Чернобыле заметили гнезда исчезнувших птиц: удивительное фото

Что сейчас происходит в Чернобыльском заповеднике. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобыльском заповеднике заметили птиц – орланов-белохвостых. Их гнезда нашли на местах лесных пожаров.

Об этом сообщили на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.

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Птиц заметили на старых местах лесных пожаров (1992-2020 годов)

Кроме восстановления растительного покрова здесь появляются новые гнезда птиц.

Сотрудники заповедника обнаружили орлана-белохвоста у прошлогоднего пожарища. В прошлом году огонь разрушил гнездо этой птицы. Но орланы вернулись и построили новое.

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Что известно о птицах?

Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. Гнездится в старых участках леса у больших водоемов – озер, рек.

На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов. Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Скандинавии и России.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции. Они занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Беларуси как неоцененные.

Кроме того, в Киеве на ВДНХ 5 мая открылась мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие". Выставка доносит информацию о причинах трагедии, ее последствиях и выводах, которые обязаны вынести из этой аварии Украина и все человечество.