В Чернобыле заметили редкую птицу: удивительные фото

В Чернобыльском заповеднике снова увидели редкую птицу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобыльской зоне очевидцы заметили редкую мигрирующую птицу – рогатого жаворонка. Пернатая сидела на мосту недалеко от реки Припять и ела.

Об этом сообщили в Чернобыльском заповеднике.

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Как стало известно, этого небольшого пернатого гостя с Севера заметил орнитолог. Птица сидела на мосту недалеко от реки Припять и ела.

"Мигрирующую группу жаворонков наблюдали и недалеко от Чернобыля. Орнитофауна Чернобыльского заповедника пополняется", – отметили в заповеднике.

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Что известно о птице?

Рогатый жаворонок – вид воробьиных птиц из семейства жаворонковых. Птица предпочитает безлесные ландшафты в южных областях поверх границы лесов и в северной лишайниковой тундре. Иногда ее можно встретить также на берегах озер или на побережье.

Насекомые и семена составляют основу питания птиц.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции. Они занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Беларуси как неоцененные.

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Кроме того, в Киеве на ВДНХ 5 мая открылась мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие". Выставка доносит информацию о причинах трагедии, ее последствиях и выводах, которые обязаны вынести из этой аварии Украина и все человечество.