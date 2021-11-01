В "Дії" появились COVID-сертификаты из ПЦР-тестов: как получить

В "Дії" теперь можно сгенерировать ПЦР-тест. / Фото: Коллаж: Сегодня
В приложении "Дія" начали тестировать COVID-сертификаты из ПЦР-тестов. Их можно уже генерировать.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Какие ПЦТ-тесты подтянет "Дія"?
Пока в приложении начали бета-тестирование. Оно подтянет ваш сертификат о ПЦР-тесте, если вы сделали его в одной из лабораторий:
- ДІЛА,
- Ескулаб,
- Смартлаб,
- Дніпролаб.
"Если вы в последние 72 часа сделали ПЦР в этих лабораториях, то тестируйте, как генерируется сертификат, и присылайте свой фидбек. Регистрация – по ссылке", – уточнил министр.
Когда появятся сертификаты с других лабораторий?
После завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть ПЦР-тесты и других лабораторий.
"Вместе с МОЗ и НСЗУ сейчас активно работаем над их подключением. Сертификат будет действовать 72 часа. Только не забывайте обновлять "Дію", – напоминает Федоров.
Цифровые сертификаты в "Дії" будут доступны не для всех
Их смогут получить только те, кто сделал прививку в Украине.
"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдаст бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", – рассказала замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.
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