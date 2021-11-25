В "Дії" уже можно получить COVID-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте: инструкция

В "Дії" появилась новая функция. Фото: коллаж "Сегодня"

В приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

В меню COVID-сертификатов "Дія" предлагает сгенерировать один из трех типов сертификатов: вакцинацию, выздоровление или отрицательный ПЦР-тест.

Что известно о COVID-сертификате по ПЦР-тесту

С 1 ноября запустили в "Дії" бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов.

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Сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Как генерируется сертификат

Сгенерировать его можно так же, как COVID-сертификат о вакцинации.

После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

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Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.

К слову, сейчас в "Дії" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и зеленый действуют 365 дней.

Проверка COVID-сертификатов

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч человек личного состава.

За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе еще несколько десятков дел. Также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

Усиление контроля

По итогам селекторного совещания была поставлена задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры по усилению контроля за достоверностью COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

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