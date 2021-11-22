В "Дії" уже доступны три вида СOVID-сертификатов. Как получить – инструкции

В "Дії" обновили сертификаты о вакцинации и выздоровлении от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также сгенерировать сертификат для своего ребенка.

Сайт "Сегодня" публикует инструкции по получению СOVID-сертификатов.

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Как получить сертификат о вакцинации

По-прежнему нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать "СOVID-сертификаты".

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Далее пользователю сообщают – "для того, чтобы получить сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте, понадобится ID-карта или загранпаспорт в приложении".

Ознакомившись с информацией, следует нажать "Начать".

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Далее следует нажать внизу "Я ознакомился с содержанием заявления и соглашаюсь о передаче данных о себе" и нажать "Отправить".

После этого необходимо выбрать тип COVID-сертификата. Важное изменение: теперь сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а только затем – внутренний.

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Через пара минут вам на телефон придет уведомление о том, что сертификат найден или нет. Если документ существуют в соответствующих реестрах, он сразу отобразится в "Действии".

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Как получить сертификат о выздоровлении

Для этого следует выполнить все аналогичные действия, только в графе тип COVID-сертификата выбрать "Международный сертификат о выздоровлении" и нажать "Отправить".

После этого появится уведомление "Если Дія найдет данные о вас в реестрах, сертификат появится в разделе "Документы".

Как получить СOVID-сертификат ребенка

Перейти в раздел "Услуги" и выбрать "СOVID-сертификаты".

Далее нажмите "СOVID-сертификаты моих детей".

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На экране появится уведомление, что необходимо сначала добавить в "Дію" свидетельство о рождении ребенка. Нажмите "Добавить свидетельство".

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Вводите все необходимые данные и получаете свидетельство о рождении.

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После этого генерируете СOVID-сертификат. Он будет доступен в вашем приложении.

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