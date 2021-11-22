В "Дії" вже доступні три види СOVID-сертифікатів. Як отримати – інструкції

В "Дії" оновили сертифікати про вакцинацію і одужання від коронавіруса. / Фото: Колаж: Сьогодні
Додаток "Дія" постійно оновлюється, і в нього знову внесли зміни. Тепер кожний може отримати сертифікат про одужання, а також згенерувати сертифікат для своєї дитини.
Сайт "Сьогодні" публікує інструкції, як отримати СOVID-сертифікати.
Як отримати сертифікат про вакцинацію
- Як і раніше потрібно перейти у розділ "Послуги" і там обрати "СOVID-сертифікати".
Фото: скріншот
- Далі користувачу повідомляють – "для того, щоб отримати сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, знадобиться ID-картка чи закордонний паспорт у застосунку.
- Ознайомившись із інформацією слід натиснути "Почати".
Фото: скріншот
- Далі слід натиснути внизу "Я ознайомився зі змістом заяви та надаю згоду про передачу даних про себе" і натиснути "Надіслати".
- Після цього треба вибрати тип COVID-сертифіката. Важлива зміна: тепер спочатку потрібно отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію, а лише потім – внутрішній.
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- Через кілька хвилин вам на телефон прийде сповіщення про те, що сертифікат знайдено або ні. Якщо документ є у відповідних реєстрах, він відразу відобразиться в "Дії".
Фото: скріншот
Як отримати сертифікат про одужання
Для цього слід виконати всі аналогічні дії, тільки в графі тип COVID-сертифіката обрати "Міжнародний сертифікат про одужання" і натиснути "Надіслати".
Після цього з'явиться сповіщення "Якщо Дія знайде дані про вас в реєстрах, сертифікат з'явиться в розділі "Документи".
Як отримати СOVID-сертифікат дитини
- Перейти у розділ "Послуги" і там обрати "СOVID-сертифікати".
- Далі натиснути на "СOVID-сертифікати моїх дітей".
Фото: скріншот
- На екрані з'явиться сповіщення, що необхідно спершу додати в Дію свідоцтво про народження дитини. Натискаєте "Додати свідоцтво".
Фото: скріншот
- Вводите всі необхідні дані та отримуєте свідоцтво про народження.
Фото: скріншот
- Після цього генеруєте СOVID-сертифікат. Він буде доступний у вашому застосунку.
Раніше ми писали:
- Що робити, якщо Дія не підтягнула COVID-сертифікат? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗП).
- Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" через складну ситуацію з COVID-19. Однак попри це багато країн Європи не забороняють в'їзд для українців.