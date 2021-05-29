Во Львове и Киеве открылись первые центры вакцинации от COVID-19 – фото

Вакцинация населения продолжается – сегодня прививки начали делать в специально созданных центрах вакцинации

В Киеве и Львове запустили первые в Украине центры вакцинации от коронавируса.

Как передают корреспонденты "Сегодня", в обоих городах наблюдаются небольшие очереди за прививкой.

Центр вакцинации в Киеве

Центр вакцинации от коронавируса в столице начал работу 29 мая на базе Международного выставочного центра. Прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія", сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Вакцинация будет проходить в субботу и воскресенье. Фото: "Сегодня"

Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія" и желательно – копию декларации с врачом, если она подписана.

И в Киеве, и во Львове в центрах вакцинации есть небольшие очереди в несколько десятков человек. Фото: "Сегодня"

Вакцинация будет проходить в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Заместитель председателя КГГА добавил, что в Центре вакцинации работать бригады медиков, которые прошли специальные учения. Во время работы центра будет дежурить бригада "скорой".

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В Центре вакцинации работать бригады медиков, которые прошли специальные учения. Фото: "Сегодня"

Центр вакцинации во Львове

Во Львове центр вакцинации открылся на стадионе "Арена Львов". Преимущество будут предоставлять пожилым лицам старше 60 лет, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, вакцинироваться в Центре можно будет в выходные препаратом CoronaVac. Там будут работать до обеда (10: 00-15: 00) две бригады, другие две — после обеда (15: 00-19: 00).

Преимущество будут предоставлять пожилым лицам старше 60 лет. Фото: "Сегодня"

Ожидается, что за субботу-воскресенье мобильным бригадам удастся вакцинировать более тысячи человек. Следить за соблюдением всех ограничений, ношением масок, соблюдением физической и социальной дистанции, использованием дезинфицирующих средств для рук, будут ответственные лица и волонтеры.

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили интерактивную карту вакцинации.

Также напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson.