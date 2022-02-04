В Европе нашли новый штамм ВИЧ – чего опасаться украинцам

В Европе обнаружили новый штамм ВИЧ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Нидерландах ученые обнаружили новый штамм ВИЧ – VB. Украинцам стоит опасаться, так как вирус повреждает иммунную систему в два раза быстрее, чем другие варианты.

Об этом сообщили в Oxford University.

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Что известно о новом штамме ВИЧ?

Как выяснилось, новым штаммом заразились 109 человек. VB повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями быстрее, чем предыдущие версии вируса.

Кроме того, новый штамм имеет вирусную нагрузку в 5,5 раз выше, чем текущий штамм. Ученые отмечают, что заболевшие люди с большей вероятностью передают вирус другим.

Согласно исследованию, быстрое ухудшение здоровья после заражения VB значит, что раннее выявление является критическим.

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Как людям с ВИЧ-инфекцией защититься от COVID-19

Украинцы, живущие с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, более уязвимы к любым инфекциям, в том числе и к коронавирусу. Из-за этого вакцинация от ковида для них жизненно необходима.

Пока нет исследований, которые утверждали бы, что люди с ВИЧ более подвержены инфицированию. Однако есть доказательства, что риск тяжелого течения COVID-19 у таких больных снижается при приеме антиретровирусной терапии.