В ГСЧС назвали фейком слухи о пожаре в Чернобыльской зоне

Информация о пожарах в Чернобыле не подтвердилась. Фото: коллаж "Сегодня"

Слухи о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения являются фейком. Об этом заявила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в понедельник, 28 марта.

"В связи с распространением ложной информации в социальных сетях и в ряде СМИ по поводу масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, ГСЧС сообщает: по состоянию на 07:57 28 марта, в соответствии с данными спутниковых снимков, выбросы тепла и их мощностей, пожар и возгорания в зоне отчуждения и безусловное (обязательное) отселение отсутствуют", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС призвали граждан и сотрудников СМИ, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями официальных источников.

Ранее сообщалось, что спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал в Чернобыльской зоне 7 очагов возгорания. Отмечалось, что возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно – попадания снаряда или умышленного поджога.

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Также сайт "Сегодня" информировал, что по данным Международного агентства по атомной энергии горели леса вблизи Чернобыльской атомной электростанции. В Киеве и на двух АЭС выявили небольшое повышение концентрации цезия в воздухе. Однако оно не вызывает серьезного беспокойства.