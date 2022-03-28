У ДСНС назвали фейком чутки про пожежу у Чорнобильській зоні

Інформація про пожежі у Чорнобилі не підтвердилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Чутки про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження є фейком. Про це заявила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області у понеділок, 28 березня.

"У зв'язку з поширенням неправдивої інформації в соціальних мережах та в низці ЗМІ щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, ДСНС повідомляє: станом на 07:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків, викиди тепла та їх потужності, пожежа та загоряння в зоні відчуження та безумовне (обов'язкове) відселення відсутні", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали громадян та співробітників ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати за повідомленнями офіційних джерел.

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Раніше повідомлялося, що супутник Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував у Чорнобильській зоні 7 вогнищ загоряння.Зазначалося, що спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме – влучення снаряда або навмисного підпалу.

Також сайт "Сьогодні" інформував, що за даними Міжнародного агентства з атомної енергії горіли ліси поблизу Чорнобильської атомної електростанції. У Києві та на двох АЕС виявили невелике підвищення концентрації цезію у повітрі. Однак воно не викликає серйозного занепокоєння.