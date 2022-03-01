В Харькове российские военные убили студента из Индии

Харьков. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове в результате обстрелов города российскими войсками 1 марта погиб индийский студент.

Об этом сообщил спикер индийского МИД в своем Twitter.

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"С глубокой грустью подтверждаем, что сегодня утром при обстреле в Харькове погиб индийский студент. Министерство связывается с его семьей", — сообщил он.

Что происходит в Украине 1 марта